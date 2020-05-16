Когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад: ученые дали прогноз

В ближайшие дни в Украине может быть пик заболеваемости

В то время, как в Украине зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за день, ученые прогнозируют спад эпидемии уже в конце мая. Об этом говорится в прогнозе Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

"Видим, что для Украины на пятнадцатидневный отрезке времени (06.05.20 – 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характера с уровнем "плато" – (400-550) новых инфицированных в день", - говорится в исследовании.

Такой характер развития процесс, как ожидается, может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно может наступить пик эпидемии.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 мая

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 мая

"После чего, пандемия вероятно может пойти на спад (количество ежедневно инфицированных будет устойчиво ниже количества ежедневно выздоровевших людей)", - говорится в прогнозе.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 17 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 906 человек, умерли 497 человек.

Новости "Сегодня" сообщали, что в 13 областях Украины выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама