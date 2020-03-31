Город закрыт, никого не выпускают: что происходит в Каменке, ставшей эпицентром распространения коронавируса в Украине

Небольшой городок Каменка на юге Черкасской области стал своеобразным "эпицентром" распространения коронавируса в Украине. В городе с населением около 11 тысяч человек уже 28 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Еще у 43 человек было подозрение на коронавирус, но тесты показали отрицательные результаты.

"Пока что мы "лидируем" в этой ситуации, к сожалению, – говорит мэр Каменки Владимир Тирон. – Мы разработали комплекс мер по противодействию. Заблокировали въезд и выезд из города, организованы посты, на которых дежурят полицейские, нацгвардейцы и медики. На постах измеряют температуру. После 20:00 через посты имеют право проезжать только те машины, которые везут товары, обеспечивающие жизнедеятельность города".

По данным местных властей, у заболевших жителей – легкая форма коронавируса.

"27 человек находятся дома на самоизоляции и лишь один больной находится в больнице в Черкассах. У него нет температуры и он просится домой. Говорит, что, мол, зачем его держать в больнице, если у него все нормально", – рассказал нам Владимир Тирон. В тренде Аваков уточнил, сколько еще может продлиться карантин в Украине

По словам мэра, первым из тех, кто заразился в их городе коронавирусом, вероятно, был водитель автобуса.

"К нему приезжала его сваха из Италии. И на память "подарила" такое дело", – резюмирует Тирон.

В Каменке дезинфицируют дома, аптеки, банки. Фото: Каменский горсовет

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировано 69 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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