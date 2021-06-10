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"Большая стройка" в Николаевской области: в Очакове реконструируют стадион "Артания"

10 июня 2021 10:17

Сергей Пономаренко , Игорь Тимофеев

На возрождение спортивного сооружения потратят почти 20 млн грн

В Очакове реконструируют стадион «Артания» / фото: Николаевской ОГА

В Очакове реконструируют стадион «Артания» / фото: Николаевской ОГА

В Очакове Николаевской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начали реконструкцию стадиона "Артания".

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Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА.

Уже начаты демонтажные работы. На стадионе предусмотрена реконструкция футбольного поля с обустройством беговых дорожек, восстановление зрительских трибун и выполнение частичного благоустройства территории.

Общая стоимость работ составляет почти 20 млн грн. Из них 9,6 млн выделят из средств ГФРР, более 6 млн покроют за счет субвенции социально-экономического развития, еще более 4 млн – за счет бюджета города.

В Николаевской ОГА добавили, что расширение и модернизация сети спортивных объектов является одним из приоритетов власти.

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Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы на 2021 год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы – 95, садики – 70, стадионы – 80, бассейны – 29, приемные отделения – 177 объектов.

Также сообщалось, что в Черниговской области завершается ремонт на одном из объектов программы "Большая стройка" – дороге Р-67 Нежин – Прилуки – Пирятин, которую не ремонтировали 50 лет.

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