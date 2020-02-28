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Били в пах: в Херсоне дети жестоко поиздевались над одноклассником (видео 18+)

28 февраля, 14:23

Татьяна Власенко

По словам мамы пострадавшего мальчика, подобное в школе происходит регулярно

В херсонской школе №41 жестоко избили ученика. Расправу над сверстником несовершеннолетние сняли на видео.

Мама избитого мальчика разместила видеоролик о беспределе в учебном заведении в одной из соцсетей. По ее словам, подобное в этой школе происходит регулярно.

"Добрый вечер. Прошу распространить видео о детях, которые воспитываются в 41 школе города Херсон. Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает он издевательств одноклассников. В школе никакого контроля и в конце концов никакой безопасности со стороны учителей. Учителя боятся за свою "шкуру", и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей", – написала женщина.

На видео видно, что между мальчиков и девочкой возникает словесная перепалка. После взаимных обвинений девочка толкает своего оппонента, а далее мальчик получает сильный удар в пах от другого одноклассника. После чего ребенок падает и сильно плачет от боли.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия (18+)

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области, данная информация была зарегистрирована в "Журнале единого учета". По факту ЧП в школе сотрудники ювенальной полиции проводят проверку.

"В настоящее время создана комиссия по противодействию буллинга, в состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства изложенных в интернете фактов. Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинг, родители, а также возможно и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – рассказал начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Ярослав Шанько.

Напомним, ранее в Одесской области 12-летняя школьница жестоко избила знакомую. В полицию о ЧП сообщила мать пострадавшей девочки 2006 года рождения. Видео жестокой расправы над ребенком появилось в сети.

Также ранее в Житомирской области трое школьниц избили знакомую, которая якобы увела парня, а процесс "наказания" сняли на видео.

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