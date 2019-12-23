Бунт в Кропивницком СИЗО: силовики превысили полномочия (фото)

Фото: Людмила Денисова, Facebook

В Кропивницком СИЗО №14 во время подавления бунта силовики превысили свои полномочия. Об этом на своей странице в Facebook заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

"Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования – применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних", - рассказала Денисова.

Специальные средства применили к 25 заключенных. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести – все случаи задокументировано. Кроме того, 20 декабря в СИЗО нашли мертвого заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре тела не нашли.

Денисова добавила, что после этой ситуации уже уволили заместителя по оперативной работе Радиона Друмова и заведующего медчасти Александра Степанова. Также сейчас нарушен вопрос об увольнении заместителя начальника учреждения по коммунально-бытового обеспечения – начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

Кроме того, на территории СИЗО будет проводиться обзор камер, общение с заключенными. Их цель – выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними.

"Вызвано начальника филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также будет проверено медицинскую документацию", – добавила Денисова.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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