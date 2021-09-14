Была дома не одна: в Полтавской области девочка-подросток выпрыгнула с 6-го этажа

Полиция считает, что причиной попытки самоубийства девочки могла стать неразделенная любовь. Сейчас правоохранители проверяют информацию

В Лубнах девочка пыталась покончить с собой. Коллаж "Сегодня"

В Полтавской области в городе Лубны 16-летняя девочка выпала из окна шестого этажа. Правоохранители начали расследование по статье "Доведение до самоубийства".

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Инцидент произошел около 6 утра на улице Пограничников. Девочку госпитализировали с многочисленными травмами в местную больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Почему пошла на самоубийство

Спикер полиции Лубенского района Юлия Кваша рассказала сайту "Сегодня", что причиной поступка могла стать ссора с парнем.

"По предварительной информации, эта девочка поссорилась со своим юношей. На фоне этого возник конфликт. Но что именно стало причиной падения из окна – это устанавливается следствием", – сказала она.

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По неофициальной информации, незадолго до этого случая несовершеннолетняя якобы рассталась с юношей по его инициативе.

В каком состоянии пострадавшая

Юлия Кваша отметила, что после падения девочка осталась жива, но получила серьезные травмы.

"С ней пока нет возможности пообщаться. Состояние девушки – тяжелое, она находится в реанимации, ей удалили селезенку. Насколько известно, в то время в квартире был отец девочки, но он не видел происходящего", – добавила представительница правоохранителей.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 тыс. человек ежегодно обрывают свою жизнь.

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В 2000 году в Украине был показатель 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016-м он уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицида.

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