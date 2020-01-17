Черкасские копы задержали участников нападения на бизнесмена: видео

Похитители узнали, что у мужчины с собой будет крупная сумма

В Черкасской области к полицейским обратился мужчина, который заявил, что его попытались похитить двое неизвестных: злоумышленники избили его и, угрожая оружием, надели наручники, усадили в автомобиль и попытались вывезти за пределы города.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, по дороге потерпевшему удалось выскочить из машины и сбежать от похитителей.

"Немедленно по тревоге были подняты оперативники криминальной полиции и введен план "Сирена". Через полчаса было установлено место нахождения автомобиля потерпевшего, однако злоумышленников в машине не было", – говорится в сообщении.

Оперативники продолжили выяснять, куда скрылись злоумышленники, и обнаружили вещественные доказательства и следы, которые помогли установить личность нападавшего. Им оказался житель Киевской области – на следующий день его задержали в Черкассах. Также была установлена и личность его сообщника – им оказался родной брат организатора нападения, и он также был задержан.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых были обнаружены балаклава, полицейская форма, пластиковые хомуты, которыми планировалось оперативно связывать пострадавшего, шприцы с неизвестным веществом, а также сим-карты, с которых были сделаны звонки потерпевшему. Также задержанные указали, где спрятали пистолет с патронами, которыми угрожали жертве. Оружие изъято.

Копы установили, что нападавшие знали о том, что у потерпевшего при себе была крупная сумма денег, и, чтобы ими завладеть, атаковали его.

По факту завладения транспортным средством, совершенным организованной группой, совмещенное с насилием, открыто уголовное производство. Решается вопрос открытия других уголовных производств. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Херсоне полицейские разоблачили "серийщиков", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги.

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