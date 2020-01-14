Похищали людей ради выкупа: полиция ищет участников опасной банды (фото)

Участники банды. Коллаж "Сегодня"

После сообщений о том, что в Киевской области с поличным поймали банду грабителей, появилась информация, что следователи Национальной полиции разоблачили преступную организацию вымогателей.

"Ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений. Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

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Установлено, что "работали" участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

"Участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тысяч долларов. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тысяч евро", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас установлена причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 миллионов гривен.

"Главное следственное управление Нацполиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми участников преступной организации. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых – в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Ранее сообщалось, что в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги.

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