Черкассы засыпало градом

Город Черкассы, где ранее вспыхнул мощный пожар, в воскресенье, 6 мая, буквально засыпало обильным градом, сообщает "Корреспондент".

Отмечено, что около 19:00 воскресенья в Черкассах выпал обильный град. Землю буквально засыпало ледовыми шариками. При этом выпадение града сопровождалось шквальным ветром и ливнем.

Иногда размер града достигал сантиметра и более. Стихия привела к включению сигнализации у автомобилей на стоянках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Синоптики рассказали, где в Украине ожидаются грозы и порывы ветра

Пока официальной информации о возможных пострадавших, а также повреждениях имущества в результате града не было.

Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет весенняя жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая – +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.