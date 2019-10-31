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Аферист в Николаеве украл у стариков 600 тысяч гривен

31 октября, 17:30

Игорь Серов

Рецедивиста поймали и будут судить

/ Фото: Pixabay

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В Николаеве поймали и будут судить рецедивиста, который обманом отобрал у местных пенсионеров более 614 тыс. грн. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Николаевской областной прокуратуры Валерия Власова, ранее неоднократно судимый (в том числе и за кражу) 28-летний мужчина в Корабельном районе Николаева обманул пятерых пожилых людей.

"Он приехал в Николаев из Сумской области. Выполнял роль агента, посредника. То есть, другие лица, в отношении которых есть другое уголовное производство, звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники задержаны правоохранителями. Для их якобы освобождения нужно заплатить деньги, передав их агенту. Действия подозреваемого квалифицированы как "Мошенничество в особо крупных размерах", ему грозит до восьми лет тюрьмы", – рассказала нам Валерия Власова.

По данным прокуратуры, обвинительный акт в отношении задержанного уже направлен в суд.

Напомним, по статистике Генеральной прокуратуры, в Украине за первое полугодие 2019 выросло число мошенничеств.

Ранее мы также рассказывали о схемах, которые используют аферисты, чтоб завладеть квартирами одиноких людей. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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