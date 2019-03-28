Телефонные аферисты "охотятся" на украинцев: советы экспертов, как защититься

Чтобы защититься от мошенников, можно установить на свой телефон специальное мобильное приложение

Телефонные аферисты "охотятся" на украинцев: советы экспертов, как защититься 2019-03-28T13:55:00+02:00 Украина Чтобы защититься от мошенников, можно установить на свой телефон специальное мобильное приложение

Украинцы все чаще становятся жертвами телефонных аферистов. За шесть секунд разговора по телефону киевлянка Юлия Антонова заплатила три тысячи гривен на счету. Она ответила на звонок с зарубежного номера

Правозащитник Николай Хахула утверждает: это распространенная мошенническая схема. Злоумышленники со всего мира звонят с так называемых "фишинговых" номеров и благодаря специальной программе воруют деньги со счетов. Вернуть свои средства после такой сделки невозможно.

"Надеяться на возмещение материального ущерба в этом случае не стоит. Доказать противоправность действия этих лиц будет фактически невозможно. При принятии звонка происходит принятие условий услуг этого оператора", – говорит Николай Хахула.

Чтобы защититься от мошенников, можно установить на свой телефон специальное мобильное приложение.

Это приложение дает возможность отсеивать все подозрительные номера. Есть специальная база, где собраны все эти "фишинговые" номера и при звонке на номер телефона, база автоматически отсеивает.

Скачать приложение можно из интернета. Программа бесплатная и работает со всеми мировыми операторами мобильной связи.

Кроме защиты от опасных телефонных звонков мобильное приложение также блокирует поступление SMS со спамом.

Ранее сообщалось, что мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете.

Также мы писали, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Телефонные аферисты "охотятся" на украинцев: советы экспертов, как защититься". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.