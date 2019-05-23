Чьи ямы: в Черкассах презентовали мобильное приложение

Жителям Черкасс предложили инструмент для контроля за качеством ремонта дорог

В Черкассах презентовали новое мобильное приложение для смартфонов под названием "Чьи ямы?" Цель этого проекта – контролировать работу подрядчиков, которые ремонтируют дороги.

С помощью приложения можно отслеживать, надежно ли новое покрытие и как быстро на нем появляются ямы. Так горожане создадут рейтинг подрядчиков, а потом выберут из них лучшего.

"Суть приложения состоит в том, чтобы каждый горожанин мог сфотографировать недавно отремонтированную дорогу, загрузить ее, поставить балл. Потом через полгода, например, через год, уже другой человек, или тот же самый, фотографирует ту же самую дорогу и сравнивает ее", – объяснил разработчик мобильного приложения Александр Курявый.

Ранее мы писали, что Гройсман за рулем автомобиля проинспектировал ремонт трассы Киев-Одесса. Напомним, что премьер-министр заявлял, что в 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

Также премьер отметил, что в Украине нужно уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества.

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