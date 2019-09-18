Чиновников Житомирской таможни разоблачили на миллионных хищениях

Только в 2019 году таможенники нанесли государству ущерб почти 900 тысяч гривен

Фото: СБУ

В Житомире Служба безопасности Украины разоблачила на масштабных злоупотреблениях работников одного из таможенных постов Государственной фискальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главные госинспектора, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Чиновники оформляли нефтепродукты по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. Только в 2019 году злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти 900 тысяч гривен.

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Фото: СБУ

"Трем работникам таможни сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ и отметили, что сейчас решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.

Напомним, не так давно в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила сотрудников Фискальной службы, которые наладили механизм контрабанды из России.

Кроме того, ранее в Киеве правоохранители задержали начальника Полтавской таможни при получении взятки в размере 4 тыс. долларов.

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