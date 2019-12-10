ЧС в Светловодске: местные власти просят президента и Кабмин вмешаться

Вернуть тепло в квартиры жителей власти Светловодска, похоже, не способны. Поэтому Кировоградский облсовет просит президента и Кабмин вмешаться в ситуацию. Обращение депутаты приняли сегодня во время сессии.

И напомнили, что большинство школ и садов в городе не работают. Если на следующей неделе ударят морозы, это будет настоящей катастрофой. Напомним, в сорокатысячном городе из-за прорыва теплосетей отопительный сезон никак не начнется. В домах, где тепло подали, температура едва достигает 18 градусов тепла. А еще более сотни многоэтажек до сих пор с холодными батареями. Зато тепловики отчитываются – котельные работают на всю мощность.

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Три недели назад жители Светловодска потребовали объявить в городе чрезвычайное положение. Частное предприятие, которое занимается городским отоплением, задолжало "Нафтогазу" 90 миллионов гривен, а местные жители предположили, что руководство замешано в каких-то махинациях. Полиция уже начала расследовать дело и даже отстранила от обязанностей городского голову.

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