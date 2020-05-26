COVID-19 в Херсоне: заместитель мэра назвал улицы, где живут больные

В Херсоне, в котором во время карантина работали ночные клубы, растет число больных с коронавирусом. В городе COVID-19 заболели 20 человек.
"Хочу обратить ваше внимание на то, что в последние несколько дней в Херсоне выросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Их уже 20", – рассказал первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков, сообщает "Херсон типичный".
По словам чиновника, если число зараженных в городе будет расти, местной власти придется усилить карантин. Также он назвал улицы, на которых живут больные:
- ул. 49 Херсонской Гвардейской дивизии
- ул. Покрышева
- ул. Тарле
- ул. Садовой
- просп. Св. Кирилла и Мефодия
- ул. Молодежной
- ул. Крымской
"Болеют люди из разных групп населения. И если количество больных будет увеличиваться, мы будем вынуждены усилить карантин на местном уровне. Ведь сегодня в Украине действует адаптивный карантин", – отметил Козаков.
Ранее мы рассказывали, что в Херсоне городской суд оштрафовал двух женщин за распространение слухов о коронавирусе.
Кроме того, недавно эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк