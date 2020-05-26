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COVID-19 в Херсоне: заместитель мэра назвал улицы, где живут больные

26 мая, 15:08

Тина Наринецкая

В городе коронавирусом заразились 20 человек

В Херсоне, в котором во время карантина работали ночные клубы, растет число больных с коронавирусом. В городе COVID-19 заболели 20 человек.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что в последние несколько дней в Херсоне выросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Их уже 20", – рассказал первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков, сообщает "Херсон типичный".

По словам чиновника, если число зараженных в городе будет расти, местной власти придется усилить карантин. Также он назвал улицы, на которых живут больные:

  • ул. 49 Херсонской Гвардейской дивизии
  • ул. Покрышева
  • ул. Тарле
  • ул. Садовой
  • просп. Св. Кирилла и Мефодия
  • ул. Молодежной
  • ул. Крымской

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"Болеют люди из разных групп населения. И если количество больных будет увеличиваться, мы будем вынуждены усилить карантин на местном уровне. Ведь сегодня в Украине действует адаптивный карантин", – отметил Козаков.

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Ранее мы рассказывали, что в Херсоне городской суд оштрафовал двух женщин за распространение слухов о коронавирусе.

Кроме того, недавно эпидемиологи предупредили о второй волне коронавируса в Украине.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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