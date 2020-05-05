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COVID-19 в Житомире: новую вспышку зафиксировали в общежитии

5 мая, 13:31

Тина Наринецкая

Жильцов общежития уже изолировали

В Житомире, где недавно от COVID-19 умер 18-летний парень, обнаружили еще одну вспышку опасной инфекции – заболели жильцы общежития на проспекте Мира. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко.

"У трех жителей общежития зафиксировано коронавирус, сейчас проверяются их контакты. Люди изолированы, их предупредили о том, что они могут быть опасными для окружающих", – сообщила чиновница.

На данный момент общежитие закрыли на карантин.

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Всего же в Житомирской области лабораторно подтвердили 448 случаев COVID-19. За последние сутки в регионе обнаружили 18 новых больных:

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  • Житомир – 1 случай
  • Коростенский район -1 случай
  • Коростень – 8 случаев
  • Бердичев – 8 случаев

"Хочу сообщить, что всего на стационарном лечении находятся 96 человек, на амбулаторной самоизоляции – 310. Среди медицинских работников области на коронавирус заболели 112, из которых 5 – за прошедшие сутки. К сожалению, сегодня в области зафиксирован еще один летальный случай от коронавирусной инфекции", – отметила Остапченко.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире с 1 мая разрешили открыть парикмахерские и продуктовые рынки.

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Также напомним, что в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир эпидемия общежитие инфекция вспышка заражение коронавирус

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