В Житомирской области от коронавируса умер 18-летний парень

С начала эпидемии в области скончались десять зараженных

В Житомирской области от коронавирусной инфекции, которая продолжает бушевать в стране, скончались еще два человека. Одному из умерших было всего 18 лет, рассказала во время брифинга заместитель председателя местной ОГА Наталья Остапченко.

"К сожалению, сегодня в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", – сообщила чиновница.

Старший из умерших оказался жителем села Пески под Житомиром. Инфекцию у него подтвердили 20 апреля. Скончался мужчина в тот же день, от пневмонии. 18-летний больной был из Попильнянского района. Его смерть наступила от кровотечения на фоне тромбоза. Обоих пациентов лечили в Житомирской центральной районной больнице. В начала эпидемии вирус унес жизни 10 жителей региона.

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"Всего на Житомирщине состоянию на 29 апреля 2020 зарегистрировано 357 человек с коронавируса. За последние сутки (28 апреля – ред.) Обнаружили только три новых случая этого заболевания", – отметила Остапченко.

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Кроме того, как рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, среди больных в области – 75 медицинских работника. Все они контактировали с больными. Состояние врачей сейчас удовлетворительное. Также COVID-19 подтвердили у 24 детей. Четверо из них лечат в стационаре, их состояние тоже удовлетворительное.

Ранее мы рассказывали, что в Житомире с 1 мая разрешили открыть парикмахерские и продуктовые рынки.

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Напомним, что в Украине продолжает расти количество заболевших COVID-19.

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