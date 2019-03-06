Дело Гандзюк: Мангера временно отстранили от должности председателя Херсонского облсовета

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры

Владислав Мангер. Фото: Facebook

Дело Гандзюк: Мангера временно отстранили от должности председателя Херсонского облсовета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg 2019-03-06T09:49:00+02:00 Другие регионы Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры

В Киеве Шевченковский суд на месяц отстранил от должности председателя Херсонского областного совета подозреваемого в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк Владислава Мангера.

Мангер будет отстранен от должности до 6 апреля. Примечательно, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила отстранения на 2 месяца. По мнению прокуратуры, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Адвокаты Мангера, в свою очередь, заявили, что решением суда недовольны и будут подавать апелляцию.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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