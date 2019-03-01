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В Херсоне из-за переименования улицы в честь Гандзюк в горсовете вспыхнули драки: опубликовано видео

Сегодня, 15:31

Работа сессии продолжалась на протяжении всего лишь одного часа

В Херсонском горсовете вспыхнула драка из-за переименования улицы в честь Гандзюк. Скриншот
В Херсонском горсовете вспыхнула драка из-за переименования улицы в честь Гандзюк. Скриншот.
В Херсоне из-за переименования улицы в честь Гандзюк в горсовете вспыхнули драки: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/92f/bb0/5c792fbb08392.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/92f/bb0/5c792fbb08392.png Другие регионы Работа сессии продолжалась на протяжении всего лишь одного часа

В Херсоне сессия городского совета была сорвана сторонниками и противниками переименования улицы, где находятся городские управления Нацполиции и СБУ, в честь Екатерины Гандзюк.

Работа сессии 1 марта продолжалась на протяжении всего лишь одного часа, после этого мэр города Владимир Николаенко объявил перерыв в работе.

Стоит отметить, что переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк вызвало возмущение части горожан и бурно обсуждалось в социальных сетях: представители общественных организаций, объединяющих семьи погибших Героев и участников боевых действий на Донбассе, требовали не подходить к переименованию улиц из конъюнктурных соображений.

При этом в зале горсовета собрались как сторонники, так и противники переименования. Также в зале были немалые силы полиции, однако, несмотря на это, периодически возникали стычки.

Позже на трибуну вышли представители Нацкорпуса, выступавшие в поддержку переименования улицы в честь Гандзюк. После этого в зале началась толкотня, которая переросла в потасовку. Мэр Херсона объявил перерыв в работе сессии. Несмотря на это, стычки сторонников различных названий улицы, продолжались на улице.

Стоит отметить, как сообщал сайт "Сегодня", в Киеве суд рассматривает апелляцию Генпрокуратуры на меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру -  эта новость является одной из главных тем дня.

Добавим также, что заседание должно было состояться 28 февраля, однако из-за неявки Мангера и его адвокатов было перенесено на 1 марта.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч 300 гривен.

Ранее главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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Тег Херсон, драка, переименование, Гандзюк

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Укринформ

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