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Дело о похищении человека: в Виннице следователь требовал взятку у подозреваемого

14 августа, 16:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полицейский за деньги обещал закрыть уголовное производство

В Винницкой области следователю полиции сообщили о подозрении в вымогательстве 5500 долларов взятки с подозреваемого в похищении человека.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Следователю одного из отделений Винницкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Винницкой области сообщено о подозрении в покушении на получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейский требовал у мужчины деньги за "решение вопроса" о закрытии уголовного производства о похищении человека.

"5500 долларов следователь намеревался получить от посредника – инспектора полиции, который был задержан ранее после получения средств", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, ранее в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке. Майор спецслужбы требовал крупную сумму за трудоустройство в Службе безопасности.

Также в столице задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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взятка похищение подозреваемый следователь Винницкая область

Источник: Сегодня

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