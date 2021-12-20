Депутат устроил смертельное ДТП под Черниговом. Рассказываем все подробности

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу

В Черниговской области депутат совершил смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бахмаче Черниговской области депутат городского совета Виктор Мищук сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия. В результате ему уже объявили о подозрении, а местные жители вышли на митинг, чтобы дело не замяли.

Подробнее о смертельном ДТП и что грозит депутату – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что произошло?

В Бахмаче Черниговской области депутат городского совета сбил велосипедиста и пытался скрыться с места происшествия.

"18 декабря на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", – говорится в сообщении полиции.

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Водителем автомобиля оказался 54-летний депутат городского совета Виктор Мищук. Полицейские задержали мужчину.

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Полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

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Место ДТП. Фото: ГУНП Украины

Что известно о депутате?

В СМИ назвали имя водителя, сбившего велосипедиста. Им оказался 54-летний Виктор Мищук, депутат городского совета Бахмача от фракции "Родной дом".

Подозреваемый в смертельном ДТП в Бахмаче депутат Виктор Мищук. Фото: Телеграф

Депутат Виктор Мищук. Фото: Фокус

Депутату объявили о подозрении

Депутату Бахмачского городского совета объявили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения. Проходить признание на месте аварии он отказался. Образцы для экспертизы полиция смогла отобрать по определению суда.

Депутату грозит до 10 лет тюрьмы.

Люди митингуют, чтобы дело не замяли

20 декабря в Бахмаче возле помещения городского отдела полиции на митинг собрались местные жители. По словам митингующих, они пришли с требованием не дать замять дело депутата горсовета Виктора Мищука. Всего собралось около 30 человек.

Как сообщает Суспільне, меру пресечения Мищуку будут выбирать в понедельник, 20 декабря, в районном суде Бахмача.

В Бахмаче люди вышли на митинг, чтобы дело депутата не замяли. Фото: Суспільне

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