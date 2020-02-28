Деревья в пакетах и хламе: как справляются с мусором, который ураган разнес с полигона в Николаевской области (видео)

Местным жителям приходится самим снимать мусор с деревьев и не только, а власти утверждают, что все под контролем

Мусорное бедствие случилось в Николаевской области. Со вторника деревья вокруг местного полигона для захоронения отходов в хламе и пластиковых пакетах. Разнес их ураган "Юлия". Но кто и когда убирать?

"Вместо деревьев, вместо веток были сплошные пакеты. Мы доставали, как могли", – рассказывает Екатерина Андрейченко, жительница прилегающего к полигону дома.

Жители близлежащих к полигону домов на власть и не надеются, понемногу убирают сами. И так уже не первый раз.

"После урагана мы вчера собрали огромный мешок пакетов. Обращались к кому угодно и все время нам одно и то же объясняют: "Ну, свалка", – жалуется Екатерина.

Мощный ураган на юге поднял бытовые отходы с полигона. Те разлетелись на десятки километров и повисли прямо на деревьях. Мусор здесь хоронят по всем нормам, утверждают в мэрии. Оправдываются: просто физически не успевают его заворачивать. Поэтому сильный ветер и разнес хлам за пределы полигона.

Виктор Дмитрук, руководитель администрации заводского района:

"Были ориентированы специалисты, которые отрабатывают эту территорию в полном объёме. Я думаю два-три дня и это вопрос будет решён положительно".

Ситуация под контролем, говорит главный инженер полигона. Но понимает: проблему надо решать глобально.

Глеб Власов, главный инженер "Николаевкоммун":

"Нам необходимо построить сортировочный комплекс на полигоне твёрдых бытовых отходов, тогда мы будем всю фракцию отбирать. Она не будет так сильно разноситься, захороняться будут только органические отходы. План постройки уже утверждён, утверждена программа развития на 2019-2022 год. Там заложены деньги на реализацию проекта – 12,9 млн грн".

Экологи считают, что проблему можно решить, если декультивировать старые полигоны и построить перерабатывающие заводы.

Дмитрий Мац, заместитель руководителя управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА:

"У нас в области на сегодняшний день полностью не соответствуют требованиям экологической безопасности ни один полигон. Условно отвечает полигон в Николаеве, но только условно. Он получил лицензию, но только условно".

Также он объясняет, что этой проблеме уже десятки лет. И решить ее можно только на государственном уровне. А также через привлечение инвесторов к строительству перерабатывающих заводов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как четверо юных жителей Запорожья объявили войну свалке. Ребята создали петицию на сайте горсовета, а затем, в соцсетях, опубликовали видеообращение к жителям города, чтобы вместе заставить власть ликвидировать свалку как можно скорее.

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