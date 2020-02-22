Доктор Комаровский приедет в Новые Санжары: проведет лекцию местным жителям

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что к жителям Новых Санжар приедет известный педиатр Евгений Комаровский. Об этом Данилов заявил на брифинге, сообщает 112 канал.

Доктор Комаровский проведет встречу с местными жителями сегодня в 15:00. Он объяснит людям информацию о коронавирусе.

"Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. У него будет встреча с местным населением, где он свою точку зрения как независимый специалист им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого", – заявил Данилов.

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По его словам, люди преувеличивают опасность, которая здесь есть, и для местных жителей нет никакой угрозы от эвакуированных из Уханя.

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"Все, что здесь есть сегодня, локализовано, здесь есть полный санитарный контроль со стороны всех учреждений, который должен происходить. И все, что здесь происходит, находится под полным контролем. Для местных жителей и других людей здесь никакой опасности нет", - заявил Данилов.

Напомним, ранее доктор Комаровский пристыдил протестующих в Новых Санжарах за их поведение.

Кроме того, Евгений Комаровский в своем обращении уже рассказывал о коронавирусе и способах его передачи.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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