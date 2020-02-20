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"Что вы творите": Комаровский пристыдил протестующих в Новых Санжарах

20 февраля, 18:18

Доктор уверяет, что паниковать нет смысла, ведь людей, прилетевших из Китая, обследовали и не обнаружили никаких признаков заражения

Известный педиатр Евгений Комаровский возмущен поведением митингующих в Новых Санжарах. Об этом он высказался в новом видеоролике на своем канале. Он призывает людей прекратить панику. Так как такое поведение недостойно цивилизованного мира.

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"Такое впечатление, что мораль и интеллект в нашей стране закончились, – возмущается доктор Комаровский. – Как вам не стыдно? К нам приехали абсолютно здоровые соотечественники. Без какого-либо симптома болезни. Коронавирус не летает по воздуху. Он передается при тесном контакте с реально больным человеком. Никакой угрозы нет. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, людям, которые и так натерпелись, вы такое творите. Искренне призываю прекратить истерику!".

Доктор настоятельно просить остановиться и делать свои дела. Комаровский рекомендует заняться профилактикой ОРВИ. Для этого нужно разобраться, как лучше всего повышать местный иммунитет, как правильно проветривать помещения, как гулять с детьми, как привиться от гриппа.

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"Я еще понимаю, если бы врачи митинговали, которые рискуют жизнями за нищенскую зарплату. Но все истерики по поводу того, что рядом есть люди из Китая и мы все умрем – это признак неадекватности и отсутствия интеллекта", – подытожил врач.

Напомним, украинцев, которых эвакуировали с Китая должны разместить в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Местные жители категорически против, сельсовет даже обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить к ним эвакуированных.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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