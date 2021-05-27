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Должность главы Кировоградской ОГА продавали за миллионы долларов – подробности

27 мая, 13:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Участники схемы предлагали купить должности госслужащих, якобы имея связи в высших эшелонах власти – правоохранители разоблачили злоумышленников

Злоумышленники просили взятку в 3,5 миллиона долларов за возможность возглавить Кировоградскую облгосадминистрацию. Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, которые называли себя советниками президента и торговали якобы государственными должностями.

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Как сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина, двух мужчин задержали в столичном банке, когда они получили все деньги, которые потребовали за пост главы обладминистрации. Один из них оказался общественным активистом и руководителем ряда благотворительных и антикоррупционных организаций.

Видео: Сегодня

Следователи определили, что к Офису президента задержанные не причастны, руководила ими женщина с временно оккупированной территории Луганской области. Теперь им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что мошенники в Киеве "торговали" должностями.

Также напомним, в Ровно майор и священник "продавали" должности в Нацполиции.

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