Домашняя кошка воспитывает детеныша пантеры в Полтавской области: видео

Детеныш родился в экопарке «Ковалевка» и у ее матери не было молока

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На Полтавщине обычная сельская кошечка пригрела детеныша черной пантеры. Заботится о нем и чужих не подпускает. А маленькая пантера могла погибнуть – у ее родной матери не было молока. Детеныш родился в экопарке – а это явление редкое, потому дикие кошки неохотно дают потомство в неволе. Назвали малыша Эшли.

"Мы организовали конкурс: кто выберет лучшее имя для нашего котика. И у нас слишком много людей писали разные имена, ну мы выбрали Эшли", – рассказывает Татьяна Пивоваренко, работница экопарка "Ковалевка".

Родители малышки живут в этом же экопарке. У Лейлы и Блейка это первое потомство.

"Мама первородка слабо-то кормила, мы побоялись, что пропадет котенок. Пришлось выманить ее на улицу, его закрыть в соседнем вольере. И забрать",- вспоминает Юрий Байдак работник экопарка "Ковалевка".

Мачехой крохотной пантере стала обычная сельская кошечка – Мурка. Она, кстати, няня опытная – вскормила не одно поколение диких кошек, рассказывает работник зоопарка, владелец хвостатой.

"Каракалов, сервалов воспитывала. И за этим детенышем с девяти дней начала ухаживать. Она очень агресивно настроена, если посторонние люди подходят. Защищает, ухаживает. И кстати, молоко у нее появилось, у нее ребенка не было, а молоко появилось", – отмечает Анатолий Байдак смотритель за животными.

Сейчас трехмесячная Эшли уже больше мачехи и спокойно посидеть ей не дает.

Появление малыша в зоопарке вызвала ажиотаж. У этого вольера – больше посетителей. Преимущественно – детвора. Когда Эшли подрастет, киску от него отсадите и искать пару его вида. Чтобы пантере не было одиноко.

Украинские экопарки регулярно удивляют украинцев. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в харьковском экопарке появилось стадо бизонов. Двое самцов и три самки североамериканских бизонов привыкают к украинским степям и морковке.

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