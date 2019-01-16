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Драка заключенных в винницкой тюрьме закончилась убийством

Сегодня, 03:05

Конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенным, в драке погиб младший из них

Фото: AFP
Драка заключенных в винницкой тюрьме закончилась убийством https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg Другие регионы Конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенным, в драке погиб младший из них

В Виннице в исправительной колонии в ночь на 15 января в одной из камер произошла драка заключенных, закончившаяся смертью одного из них. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Установлено, что конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенным. В драке погиб младший из них. Позднее его тело обнаружил один из заключенных и сообщил администрации исправительного учреждения.

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Сейчас в колонии ведется проверка, допрашиваются свидетели происшествия. Инцидент расследуется как ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего". 

Ранее сообщалось, что в Шосткинской исправительной колонии в Сумской области произошла драка. В результате ЧП погиб одни заключенный.

Напомним, ранее в Кременчугской воспитательной колонии для несовершеннолетних произошел бунт. Девять воспитанников порезали себе руки. Следователям сказали, поступили так из-за плохого отношения работников колонии. Оказалось, бунтовали новички, которых перевели из других воспитательных учреждений. Там они вели себя точно так же, говорят правоохранители.

Винница, убийство, бунт, драка, тюрьма, колония, заключенные

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