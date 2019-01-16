Драка заключенных в винницкой тюрьме закончилась убийством
Конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенным, в драке погиб младший из них
В Виннице в исправительной колонии в ночь на 15 января в одной из камер произошла драка заключенных, закончившаяся смертью одного из них. Об этом сообщают "Факты" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Установлено, что конфликт случился между 32-летним и 29-летним заключенным. В драке погиб младший из них. Позднее его тело обнаружил один из заключенных и сообщил администрации исправительного учреждения.
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Сейчас в колонии ведется проверка, допрашиваются свидетели происшествия. Инцидент расследуется как ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – "умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".
Ранее сообщалось, что в Шосткинской исправительной колонии в Сумской области произошла драка. В результате ЧП погиб одни заключенный.
Напомним, ранее в Кременчугской воспитательной колонии для несовершеннолетних произошел бунт. Девять воспитанников порезали себе руки. Следователям сказали, поступили так из-за плохого отношения работников колонии. Оказалось, бунтовали новички, которых перевели из других воспитательных учреждений. Там они вели себя точно так же, говорят правоохранители.
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