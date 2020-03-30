ДТП в Винницкой области: два человека погибли, трое оказались в больнице

В Винницкой области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека и еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария случилась на дороге у села Ворошиловка Тывровского района около часа ночи 30 марта.

"Водитель автомобиля Lexus при въезде в село Ворошиловка не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находилось пять человек", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, за рулем машины находился 16-летний житель Тывровского района, а пассажирами были жители того же района.

"Водитель и двое его пассажиров в возрасте 20 и 23 лет с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Еще двое пассажиров – 20 и 27 лет погибли на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области, сотрудник полиции, находясь вне службы, на Nissan сбил двух человек на зеленый сигнал светофора.

Кроме того, ранее в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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