Двух украинцев депортировали из Казахстана под надуманным предлогом – правозащитники

Украинцы работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека

Людмила Волошна. Фото: facebook.com/voloshinaluda.

Двух украинцев депортировали из Казахстана под надуманным предлогом – правозащитники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/589/d38/5c6589d387474.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/589/d38/5c6589d387474.jpg 2019-02-15T15:42:00+02:00 Другие регионы Украинцы работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека

Украинцев Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана из-за вмешательства в дело над Айгуль Акбердиевою, сообщила волонтер Итальянской федерации по правам человека (Federazione Italiana Diritti Umani) Наталья Панченко со ссылкой на постановления суда.

Как рассказала Панченко в пятницу на своей странице в соцсети Facebook миссия Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU) – Comitato Italiano Helsinki действует в Казахстане непрерывно с апреля 2018 года с целью мониторинга нарушений прав человека во время мирных собраний и судебных заседаний по политическим мотивам.

По ее словам, у других наблюдателей миссии миграционная служба Казахстана несколько раз проверяла документы (они были такие же, как и у Волошиной и Явтушенко) и ни разу не высказывала никаких претензий.

По словам Панченко, в постановлениях казахского суда по делу Волошиной и Явтушенко указывается, что наблюдатели "каких-либо документов о прибытии в Казахстан по осуществлению миссии не предъявляли".

"Более того, обвинения якобы предъявляются за то, что в системе миграционной службы "Беркут" цель прибытия была указана неверно, но данные в эту систему вносят работники миграционной службы, и лицо, которое пересекает границу, их не видит, поскольку эта программа конфиденциальная. Иностранец же, при въезде в Казахстан заполняет миграционную карту, в которой указывает цель визита в день приезда. У Валерия Явтушенко эту карту забрали еще в суде и не вернули, Людмиле же удалось сделать фото своей карты, где видно, что в день въезда в Казахстан она четко указала свою цель пребывания – "мониторинговая миссия FIDU". Запись в карте Валерия был идентичным", – рассказала Панченко.

Она утверждает, что проблемы у наблюдателей начались после суда над Айгуль Акберды где судьи, несмотря на давление сверху, приняли правомерное решение.

"После этого на них начали давить, и наблюдатели это зафиксировали. Они сняли об этом фото и видеоматериалы. Пообщались с судьей, который открыто заявил о давлении и передал им доказательства. Людмила Волошина успела опубликовать все это на своей странице в Facebook, вписать в отчет и передать видео FIDU. После этого наблюдатели и судья вылетели из города Актау, где проходил суд, в Астану для встречи с дипломатами европейских стран. В Астане буквально через несколько часов после поселения в отель, Людмилу и Валерия задержали и впопыхах "шили им депортацию", – сообщила правозащитница.

По ее словам, упомянутого судью, с которым общались наблюдатели, также задержали и с ним работали местные спецслужбы.

Панченко сообщила, что адвокаты уже написали апелляционное обжалование на постановления казахского суда.

Она также отметила, что украинского консула не пустили к задержанным наблюдателям.

"Министерство иностранных дел Украины выслало дипломатическую ноту по этому поводу. FIDU и депутаты Европарламента требуют от Казахстана объяснения ситуации. Но все эти действия в такой стране как Казахстан, к сожалению, никакого результата не дадут", - отметила она, подчеркнув, что мониторинговая миссия своею работу в Казахстане прекращать не намерена.

Как сообщалось, в ночь на 15 февраля из Казахстана депортировали двух украинцев Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека – Comitato Italiano Helsink.

О задержании граждан Украины стало известно 14 февраля. Представительница Института массовой информации предположила, что вероятной причиной задержания украинцев могло стать то, что недавно судья в Казахстане вынес оправдательный приговор в одном из политических дел, после этого его начали преследовать, украинским наблюдателям удалось пообщаться с этим судьей.

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