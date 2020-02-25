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Эксклюзив из Новых Санжар: Зоряна Скалецкая рассказала, как проверяют на коронавирус

25 февраля, 23:57

Министр охраны здоровья дала интервью «Сегодня»

Результаты первых анализов на коронавирус находящихся на обсервации в Новых Санжарах людей будут готовы завтра. Это подтвердила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эксклюзивном интервью "Сегодня" на телеканале "Украина".

Министр также находится на обсервации- программа новостей "Сегодня" связалась с ней по скайпу. Первое исследование на коронавирус заняло больше времени, чем планировалось, подтвердила Зоряна Скалецкая.

"На самом деле забор материалов для анализов сделали в субботу. Пока довезли до Киева, заморозили, и, собственно, в понедельник запустили в работу, учитывая большое количество лиц, у которых делали забор, объем достаточно большой, учитывая, что мы налаживаем работу лабораторий с новым тест-системами, это вначале заняло немного больше времени", – сказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Материалы для анализов на коронавирус у эвакуированных будут брать каждые три дня. В дальнейшем лаборатории будут предоставлять результаты исследований намного быстрее, сообщила Зоряна Скалецкая.

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"На анализ каждого материала уходит несколько часов. А материала было очень много. Но мы сейчас полностью наладили работу лабораторий с тест-системами, и последующие проверки будут проходить уже гораздо быстрее", – убеждена Зоряна Скалецкая.

Напомним, что за ситуацией в зоне обсервации внимательно следит корреспондент "Сегодня" Александр Махов.

Он – единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай, откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас журналист "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Китай Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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