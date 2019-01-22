Еще две религиозные общины Житомирской области присоединяются к ПЦУ

На протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви

Фото: zhytomyr-eparchy.org.

Еще две религиозные общины Житомирской области присоединяются к ПЦУ //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/776/34b/5c477634bc0ed.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/776/34b/5c477634bc0ed.jpg 2019-01-22T22:08:00+02:00 Другие регионы На протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви

Еще в двух селах Житомирской области прихожане церквей провели собрание религиозных общин, во время которых решили перейти с Украинской православной церкви Московского патриархата к единой Православной церкви Украины. Это общины в с. Демковцы Любарского района и с. Княжин Чудновского района. Об этом сообщили главы Любарской и Чудновской райгосадминистраций.

По словам руководителей РГА, на днях состоялось собрание жителей в селах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и переходу к ПЦУ.

В целом на протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви. Из них община с. Ворсовка Малинского района, которая первой заявила о переходе с УПЦ МП, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.

Как сообщалось, Порошенко пообещал подписать закон, который гарантирует добровольные переходы приходов в ПЦУ. Документ определит законодательно порядок переподчинения общин, если они изъявят желание перейти в единую церковь.

Напомним, 17 января Верховная Рада определила порядок изменения подчиненности религиозных общин. Если приход Московского патриархата захочет в ПЦУ, то община принимает решение на общем собрании. Также стало известно, что будет с церковным имуществом прихода.

В свою очередь Порошенко объяснял плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. Кроме того он напомнил, что на сегодняшний день уже десятки приходов присоединились к единой церкви Украины.

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