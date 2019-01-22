Еще две религиозные общины Житомирской области присоединяются к ПЦУ
На протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви
Еще в двух селах Житомирской области прихожане церквей провели собрание религиозных общин, во время которых решили перейти с Украинской православной церкви Московского патриархата к единой Православной церкви Украины. Это общины в с. Демковцы Любарского района и с. Княжин Чудновского района. Об этом сообщили главы Любарской и Чудновской райгосадминистраций.
По словам руководителей РГА, на днях состоялось собрание жителей в селах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и переходу к ПЦУ.
В целом на протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви. Из них община с. Ворсовка Малинского района, которая первой заявила о переходе с УПЦ МП, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.
Как сообщалось, Порошенко пообещал подписать закон, который гарантирует добровольные переходы приходов в ПЦУ. Документ определит законодательно порядок переподчинения общин, если они изъявят желание перейти в единую церковь.
Напомним, 17 января Верховная Рада определила порядок изменения подчиненности религиозных общин. Если приход Московского патриархата захочет в ПЦУ, то община принимает решение на общем собрании. Также стало известно, что будет с церковным имуществом прихода.
В свою очередь Порошенко объяснял плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. Кроме того он напомнил, что на сегодняшний день уже десятки приходов присоединились к единой церкви Украины.
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