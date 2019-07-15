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"Эти машины очень нужны": медучреждения Херсонской области получили "скорые" от Рината Ахметова

15 июля, 16:52

Один специальный автомобиль типа В на базе Peugeot Boxer уже работает для жителей Горностаевского района, другой – Каховского

Фото: fdu.org.ua

На прошлой неделе Фонд Рината Ахметова передал первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. Масштабный проект общенационального значения реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств. Два автомобиля из первой партии "неотложек" для страны отправились в Херсонскую область. Один специальный автомобиль типа В на базе Peugeot Boxer уже работает для жителей Горностаевского района, другой – Каховского.

Потребность в современных автомобилях скорой помощи прокомментировал начальник автопарка Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области Иван Огородний:

"Машины просто отличные! Они пригодны не просто для оказания помощи, но и для спасения жизней. Автомобили оборудованы по последнему слову техники, здесь есть все необходимое для оказания помощи и людям с переломами, и тем, кого разбил инсульт или инфаркт. У автомобилей поднята база, увеличен клиренс, это повышает их проходимость. У нас регион курортный, много мест массового отдыха людей, и оттуда часто идут вызовы. В машинах установлены системы кондиционирования – и это огромный плюс. Большая благодарность Ринату Ахметову за эти машины!".

До конца 2019 года Фонд Рината Ахметова передаст больницам по всей Украине еще 170 карет скорой помощи. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны.

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Тег помощь, врачи, скорые, скорая помощь, фонд Рината Ахметова

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