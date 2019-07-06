Спасти тысячи жизней: как "скорые" от Фонда Рината Ахметова помогут регионам

По мнению представителей регионов, автопарки "скорых" устарели, из-за чего сложно оказывать своевременную и качественную помощь

Фото: Л. Грубник

30 автомобилей скорой помощи передал Фонд Рината Ахметова региональным больницам. Проект реализуется по личному решению Рината Ахметова.

Сегодня медицина – отрасль, требующая первоочередного внимания и больших вложений, отмечают в Офисе президента Украины. Поэтому и необходимо привлекать бизнес для решения главных проблем.

"Это был день медицинского работника. Президент встретился с Ринатом Ахметовым и переговорил по поводу того, готов ли он участвовать в различных социальных проектах. И первым проектом стала закупка "скорых". Как мы знаем, во многих областях сегодня плачевная ситуация с автомобилями скорой помощи. Будут получены "скорые", реанимобили, а также специальные автомобили на основе Toyota для сел, где нет дорог, чтобы наши врачи смогли добираться и спасать жизни", – отметил представитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Новые Peugeot Boxer категории В – лишь часть большой партии "скорых", которые получат медицинские учреждения в этом году. В целом Фонд Рината Ахметова планирует передать 200 автомобилей в регионы.

"Запускаем этот проект в 2019 году. И в этом году мы его закончим. Очень быстро 200 машин доедут и будут работать в этом году. И мы хотим, чтобы это произошло осенью, и мы даже не заходили с ним в декабрь. "Скорые" оснащены всем необходимым оборудованием. Надо, чтобы в государственных больницах оборудование было не хуже, чем в частных. Это большой шаг к тому, что мы называем равный доступ. Для нас это возможность помочь, оказать поддержку инициативе президента. Кроме того, по данным социологии, медицина – одна из главных проблем. Примерно 60% человек в стране считают, что медицину надо усиливать. И, мне кажется, естественно, что бизнес принимает в этом участие", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: Л. Грубник

Представили областей рады такой помощи, ведь сегодня они возят больных на старых автомобилях, которые часто ломаются, из-за чего не всегда выходит оказать быструю и качественную помощь пациентам.

"У нас в регионе 55 автомобилей такого образца, остальные – старые. В нашем автопарке до сих пор есть ВАЗ, "Газель" и даже Volkswagen 1998 года. У нас с ними катастрофическая ситуация. Сегодня мы получили автомобиль скорой помощи, который направим на отдаленный пункт, он находится в 140 километрах от Ужгорода. Он будет обслуживать примерно 20 тысяч населения", – говорит заместитель директора Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Михаил Апшай.

Полученные автомобили полностью соответствуют необходимым требованиям, отмечают представители регионов.

"Те автомобили, которые мы сегодня получаем, полностью соответствуют тем задачам, которые перед ними ставятся. Если мы говорим о том, что эти машины идут работать в отдаленные районы, то там работает фельдшерская бригада. Все, что надо для работы фельдшерской бригады для оказания помощи, там есть. Есть дефибриллятор, есть кардиограф, есть шприцевой насос, мягкие и жесткие носилки. Полученные автомобили мы отправим в Розовку и Николаевку – отдаленные населенные пункты, порядка 50 километров от регионального центра", – делится директор областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Запорожья Константин Малышенко.

Фото: Л. Грубник

Кроме того, новые автомобили помогут не только более качественно оказывать медицинскую помощь, но и сэкономить на обслуживании старого парка.

"У нас 70 % "скорых" - в эксплуатации более 10 лет. Новые автомобили быстрее и эффективнее, меньше затрат на эксплуатацию, на ремонт. Подумайте, только 5 миллионов гривен мы тратим каждый год на ремонт старых автомобилей", – рассказывает заместитель главного врача Ивано-Франковского центра экстренной медицинской помощи Ярослав Тымчук.

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