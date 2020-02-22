Фонд Рината Ахметова доставил эвакуированным из Китая "наборы заботы": пледы, средства личной гигиены, халаты и другие предметы первой необходимости.

Грузовик со всем необходимым только что прибыл в Новые Санжары Полтавской области. Эвакуированные из Китая украинцы получат "наборы заботы" от Фонда Рината Ахметова уже сегодня.

В санатории "Новые Санжары" сейчас трое детей. Фонд передаст им развивающие игры, чтобы скрасить 14-дневное пребывание в изоляции.

Помощь людям, прилетевшим в Украину из китайского Уханя, оказывается по личному решению Рината Ахметова. Состав "наборов заботы" Фонд определил на основании информации, полученной от корреспондента телеканала "Украина" Александра Махова. Журналист сопровождал эвакуированных из Китая в полете и сейчас живет с ними в санатории. Определение потребностей в части медицинского обеспечения Фонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

"Помощь тем, кто оказался в сложной или критической ситуации, на первом месте для Фонда Рината Ахметова. Эвакуированные украинцы, которые сейчас находятся в Новых Санжарах, очень нуждаются в поддержке. Сегодня Фонд доставил для всех, кто находится в обсервации, "наборы заботы". Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они не остались один на один с бедой", – сказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова. В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Для эвакуированных из Уханя и их родственников Фонд организовал линию психологической помощи. Получить ее можно по телефону 0 800 509 001.

Кроме того, Фонд готов закупить тесты для выявления коронавируса и одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала.

В оказании помощи нашим согражданам Фонд объединил усилия с ФК "Шахтер", который уже выразил готовность отправить в Китай клубный самолет для эвакуации оставшихся в Ухане граждан Украины и направить им средства, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой".

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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