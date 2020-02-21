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Фонд Рината Ахметова обеспечит эвакуированных из Китая предметами первой необходимости

21 февраля, 19:54

В санаторий будут переданы все необходимые вещи первой необходимости

Фонд Рината Ахметова поможет эвакуированным из Китая, это личное решение учредителя Фонда – Рината Ахметова.

Определение потребностей в части медицинского обеспечения Фонд координирует с Центром общественного здоровья Минздрава Украины.

Так, Фонд Рината Ахметова готов обеспечить людей, которые две недели будут находиться в обсервации в Новых Санжарах, тестами для выявления короновируса, а врачей и персонал – одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Информацию о том, что необходимо в первую очередь, Фонд также получает напрямую с места события, из санатория "Новые Санжары".

Среди изолированных находится корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов – единственный журналист, который сопровождал в полете эвакуированных из Китая, и сейчас живет с ними в зоне карантина.

"В ближайшее время в Новые Санжары мы также доставим пледы, средства личной гигиены, одежду", – сказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

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Фонд организует линию психологической помощи, куда смогут обращаться наши сограждане, находящиеся в зоне обсервации, и их родственники по номеру 0 800 509 001.

Фонд Рината Ахметова всегда оказывает помощь тем, кто в ней особенно нуждается, и предоставляет именно то, что в первую очередь нужно людям.

В оказании помощи эвакуированным из Китая согражданам Фонд объединил усилия с футбольным клубом "Шахтер".

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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