Фонд Рината Ахметова первым в Украине отреагировал на угрозу коронавируса

В Новые Санжары, где проходит двухнедельный карантин эвакуированных из Уханя, поступили средства спецзащиты. А Минздраву передано современное медицинское оборудование.

Фонд Рината Ахметова первым в стране отреагировал на угрозу коронавируса и предоставил самое необходимое больницам, которые будут размещать больных в случае эпидемии. Это, в частности, мобильный аппарат искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода. Они позволят быстро осуществлять реанимационные мероприятия. А также респираторы, защитные очки, инфракрасные термометры. Перечень медицинских нужд для экстренного реагирования Фонд определил совместно с Министерством здравоохранения. В первую очередь так называемые "наборы заботы" направили в Новые Санжары. Мобильное же оборудование будут доставлять в больницы, которые в этом нуждаются. Это уже вторая партия помощи. На этой неделе передадут еще одну.

"Ринат Ахметов поставил задачу закупить и максимально быстро передать оборудование, которое необходимо, прежде всего, для успешной борьбы с коронавирусом. Во‑первых, это аппараты искусственной вентиляции легких, мобильные аппараты. Во‑вторых, это концентраторы кислорода. Кроме того, это мобильные боксы для транспортировки больных. Именно это врачи называют самым необходимым для лечения коронавируса, если он будет выявлен", – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Также для эвакуированных из Уханя и их родственников Фонд организовал линию психологической помощи. Получить ее можно по телефону 0 800 509 001.

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Кроме того, Фонд готов закупить тесты для выявления коронавируса и одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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