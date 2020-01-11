ГБР разберется, почему в Полтавской области копы избили водителя

В Полтавской области открыли уголовное производство в отношении патрульных, которых подозревают в избиении водителя. Дело передали Государственному бюро расследований (ГБР). Об этом написали на сайте Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в Кременчуге 6 января патрульные избили задержанного водителя, используя наручники и слезоточивый газ.

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По факту избиения начато уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождающееся насилием).

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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