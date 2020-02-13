"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)

Мужчина перебил Сенкевича во время его выступления

Александр Сенкевич / Фото: Facebook

Во время встречи мэра Николаева Александра Сенкевича с таксистами произошла перепалка. Городской глава поссорился из одним из присутствующих. Видео инцидента опубликовал в Facebook активист Александр Дяченко.

Когда мэр Сенкевич говорил перед экраном о будущих планах, его перебил один присутствующих в зале и назвал эту тему "заезженной".

"Сколько можно говорить? 20 лет уже говорят, в прошлом году мы то же самое слушали! Дороги где?", - возмутился парень.

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В ответ на это Сенкевич заявил, что его никто не заставляет слушать.

"Так не слушай, никто тебя не заставляет! Выйди отсюдова", – на повышенных тонах сказал мэр.

Напомним, украинцы стали выкладывать в сеть фото и видео полностью разбитых дорог. Бойко обсуждают состояние путей на Прикарпатье, между Николаевом и Херсоном. А дорога между Черкассами и Чигирином приобрели печальную славу благодаря канадскому послу, автомобиль которого застрял между метровыми выбоинами.

Ранее также сообщалось, что в Николаеве из-за ДТП образовались большие пробки. Так, в результате столкновения двух фур движение перекрыто по объездной дороге. Сломавшийся накануне вечером грузовик с полуприцепом заблокировал проезд на перекрестке улиц Пушкинской и Никольской.

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