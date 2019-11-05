Дорожный флешмоб: украинцы составили ТОП самых худших дорог страны

На скандальной трассе Черкассы-Чигирин все еще можно оставить колеса

Реклама

Украинцы стали выкладывать в сеть фото и видео полностью разбитых дорог. Бойко обсуждают состояние путей на Прикарпатье, между Николаевом и Херсоном. А дорога между Черкассами и Чигирином приобрели печальную славу благодаря канадскому послу, автомобиль которого застрял между метровыми выбоинами. Новости "Сегодня" проверили, как изменилась трасса за полгода от скандального случая.

Водитель Евгений показывает съемочной группе своего "раненого железного коня":

"Когда глянул под низ – у меня лопнул ланжерон вот этот. Несущий. Потому что ямы... Ну невозможно спетлять! Залатано, заштопано. А потом среди дороги яма"

Отрезок от Черкасс в Чигирин стал убийственным для автомобилей. В какой-то момент асфальт официально заканчивается. Если верить дорожным знакам – впереди водителей ждут 5 километров неровной дороги.

Такие предупредительные знаки встречаются несколько раз в течение всей трассы. Куда ни глянь – везде выбоины. Иногда случаются латки. Просим водителя оценить состояние покрытия. Сначала Вадим расслаблен.

"Разогнаться – не, нельзя! По-хорошему. Потому что здесь везде, через каждые пару метров, ямы. Они не полностью залатали. Они так, понабрасывали асфальта и все. Вон, какие ямы незалатаны. Сейчас, днем – еще более-менее можно притормозить. А вечером – здесь попал и все", – отмечает Вадим Погребной, водитель.

Но вскоре начинается настоящая полоса препятствий. И водителю становится не до разговоров. Быть на месте Александра, который только за последний месяц четыре раза ремонтировал свой бус, не хочет.

Местная жительница Елена объясняет, почему дороги такие:

"Здесь же фура за фурой, вы посмотрите. Если бы они придерживались тоннажа хотя бы…Так бы так дороги не разбивались"

Одной из худших считается и трасса Николаев-Херсон. Это доказывают местные журналисты. Ямами покрыто все полотно. Кое-где асфальт вообще отсутствует. Водителям часто приходится выезжать на встречную полосу, чтобы обойти неровности.

На Прикарпатье дороги немного подрихтовали. Автодороги государственного значения в удовлетворительном состоянии. А вот местные – вызывают печаль.

В таком же состоянии трасса в нескольких километрах от Ивано-Франковска. Часть отремонтировали, а остальные оставили, какой была. Водители возмущены.

"Приходится ехать по встречной полосе, когда машин нет. Потому что по своей полосе ехать невозможно. Кое-где кое-где есть куски дороги, куда соваться, если тебе жалко машину, не стоит вообще", – комментирует Владимир Гарматюк, водитель.

Украинская власть за четыре с половиной года обещает восстановить наиболее важные пути. Ну, а состояние трасс местного значения останется на совести региональных Автодоров.

Напомним, ранее стало известно, что в бюджет-2020 закладывают рекордную сумму на ремонт дорог. Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама