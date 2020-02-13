Смертельное ДТП под Николаевом полностью перекрыло движение: где не проехать

В Николаеве из-за ДТП образовались большие пробки. Так, в результате столкновения двух фур движение перекрыто по объездной дороге. Об этом сообщают Новости N.

Как написал источник, на мосту через реку Ингул под Николаевом столкнулись MAN и Scania. Седельный тягач МАN ехал по объездной дороге в направлении Николаева. Перед селом Зайчевское на мосту водитель не справился с управлением, фура с полуприцепом "сложилась" и врезалась в фуру Scania, которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП водитель МАN погиб на месте происшествия. Для того, чтобы извлечь его из кабины, пришлось вызвать спасателей. Водитель Scania не пострадал.

Оба автомобиля получили механические повреждения. Из полуприцепа "Скании" начало выливаться молоко — фура везла молочные продукты в упаковках.

Так, из-за столкнувшихся автомобилей проезд по мосту оказался полностью заблокированным в обоих направлениях. Соответственно, заблокированным стало и движение по объездной дороге. Весь поток транспорта перенаправляют через город, поэтому с утра количество автомобилей на городских улицах увеличилось в разы.

Кроме того, на проспекте Героев Украины (бывш. Сталинграда. – Ред.) в районе остановки "Гвардейская" столкнулись грузовик ГАЗель и ВАЗ. Из-за ДТП перекрыты две полосы движения, в обоих направлениях образовались огромные пробки.

Кроме того, сломавшийся накануне вечером грузовик с полуприцепом заблокировал проезд на перекрестке улиц Пушкинской и Никольской. Здесь тоже образовались огромные заторы.

Напомним, в Николаеве два водителя решили устроить гонки на одной из центральных улиц. "Разборки" закончились ДТП – в Сети появилось видео. Все произошло на улице Садовой. Выяснилось, что Jeep ехал в левом ряду от Центрального проспекта, но внезапно на его пути появилась легковушка.

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