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Глава Херсонской ОГА объяснил, почему написал заявление об увольнении

Сегодня, 02:27

Гордеев заявил, что готов защищать свое честное имя

Андрей Гордеев / Скриншот
Андрей Гордеев / Скриншот.
Глава Херсонской ОГА объяснил, почему написал заявление об увольнении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1f5/362/5c51f53623271.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1f5/362/5c51f53623271.jpg Другие регионы Гордеев заявил, что готов защищать свое честное имя

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что написал президенту заявление об увольнении с должности, потому что не хочет, "чтобы последствия информкиллерства повлияли на спокойствие нашего государства".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы своей отставки.

"Я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня, повлияли на спокойствие нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов Президента Украины и Верховного главнокомандующего", – говорится в сообщении.

"Есть интересы Государства, которые для меня важнее любой должности! Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должностью ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", – добавил Гордеев.

Ранее стало известно, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, имя которого звучало в контексте убийства активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление на имя главы государства с просьбой уволить его с занимаемой должности.

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Тег заявление, негатив, Гордеев, Андрей Гордеев, Гандзюк

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