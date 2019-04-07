Глава Херсонской ОГА объяснил, почему написал заявление об увольнении
Гордеев заявил, что готов защищать свое честное имя
Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев заявил, что написал президенту заявление об увольнении с должности, потому что не хочет, "чтобы последствия информкиллерства повлияли на спокойствие нашего государства".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, объясняя мотивы своей отставки.
"Я не хочу, чтобы последствия информкиллерства против меня, повлияли на спокойствие нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов Президента Украины и Верховного главнокомандующего", – говорится в сообщении.
"Есть интересы Государства, которые для меня важнее любой должности! Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должностью ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя", – добавил Гордеев.
Ранее стало известно, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, имя которого звучало в контексте убийства активистки Екатерины Гандзюк, подал заявление на имя главы государства с просьбой уволить его с занимаемой должности.
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