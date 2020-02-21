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Глава Полтавской ОГА рассказал, кто стоит за протестами в Новых Санжарах

21 февраля, 14:32

Руководитель области сообщил депутатам о событиях во время акций протеста

За теми, кто устроил провокации в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая люди, стоят определенные бизнесмены и политические группировки.

Об этом заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов во время внеочередной сессии областного совета, докладывая о событиях возле медицинского центра Нацгвардии, сообщили на официальном сайте ОГА.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности", – заявил он.

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Синегубов добавил, что исполнительная власть области и он лично "полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неинформированность людей и дестабилизировать ситуацию в области".

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Скандал в Новых Санжарах из-за коронавируса: протестующих уже больше тысячи

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах, где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

При этом мировые СМИ о событиях в Новых Санжарах пишут не самые приятные вещи. Журналисты The New York Times даже цитировали местных жителей, которые предлагали отправить эвакуированных из Китая в Чернобыль.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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