Главврач больницы в Сумской области объявил голодовку и записал видеообращение

В Сумской области генеральный директор больницы в Глухове Анатолий Кияшко обратился к жителям города с видеообращением и объявил голодовку.

Как заявил сам медик, толчком к такому решительному шагу стали проблемы с финансированием больницы.

"Главной проблемой является недостаточное финансирование больницы в необходимом объеме. С Национальной службой здоровья не выходит заключить договор на финансирование больницы из-за ошибки в статистических данных за 2018 год", – подчеркнул Кияшко.

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Он также добавил, что среди показателей, вызывавших эти проблемы, оказались данные о количестве пролеченных, сделанных операциях и консультациях, предоставленных заболевшим.

"Ошибка была лишь в том, что отчет был тогда предоставлен не за год, а за квартал. Мы неоднократно обращались в Национальную службу здоровья, к депутатам, как областных, так и Глуховского горсовета, что есть проблема с выплатой зарплаты врачам и медикам", - объяснил главврач.

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Отдельно Кияшко подчеркнул, что уже несколько месяцев пытался решить эту проблему, но на все его обращения "до сих пор нет никакой реакции".

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"Потому я вынужден с сегодняшнего дня объявить голодовку, пока не получают заработной платы медицинские сотрудники", – резюмировал руководитель больницы.

Стоит добавить, что в Сумах, где из-за подозрения на коронавирус изолировали целую роту патрульных, заболевание подтвердили у шести человек, работников одного из городских супермаркетов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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