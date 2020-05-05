Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Главврач больницы в Сумской области объявил голодовку и записал видеообращение

5 мая, 13:53

Руслан Ровик

Медик решился на голодовку из-за нехватки финансирования

В Сумской области генеральный директор больницы в Глухове Анатолий Кияшко обратился к жителям города с видеообращением и объявил голодовку.

Как заявил сам медик, толчком к такому решительному шагу стали проблемы с финансированием больницы.

"Главной проблемой является недостаточное финансирование больницы в необходимом объеме. С Национальной службой здоровья не выходит заключить договор на финансирование больницы из-за ошибки в статистических данных за 2018 год", – подчеркнул Кияшко.

Реклама

Он также добавил, что среди показателей, вызывавших эти проблемы, оказались данные о количестве пролеченных, сделанных операциях и консультациях, предоставленных заболевшим.

"Ошибка была лишь в том, что отчет был тогда предоставлен не за год, а за квартал. Мы неоднократно обращались в Национальную службу здоровья, к депутатам, как областных, так и Глуховского горсовета, что есть проблема с выплатой зарплаты врачам и медикам", - объяснил главврач.

В тренде
Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Отдельно Кияшко подчеркнул, что уже несколько месяцев пытался решить эту проблему, но на все его обращения "до сих пор нет никакой реакции".

Реклама

"Потому я вынужден с сегодняшнего дня объявить голодовку, пока не получают заработной платы медицинские сотрудники", – резюмировал руководитель больницы.

Стоит добавить, что в Сумах, где из-за подозрения на коронавирус изолировали целую роту патрульных, заболевание подтвердили у шести человек, работников одного из городских супермаркетов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

голодовка врач тимошенко главврач сумская область медик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионовУкраина
"Мы выстоим это время": мэр Черкасс дерзко ответил на угрозы АваковаДругие регионы
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причинаДругие регионы
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медики
В Полтавской области растет число больных с коронавирусом: почти треть из них – медикиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...