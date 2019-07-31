Годовщина нападения на Гандзюк: в Херсоне прошла акция с дымовыми шашками 2019-07-31T17:28:00+03:00 Другие регионы Активисты "переименовали" улицу, где расположено управление Нацполиции

В Херсоне у здания областной полиции прошла акция, на которую пришли друзья и отец погибшей Екатерины Гандзюк, на которую ровно год назад было совершено нападение – они требовали скорейшего расследования дела.

В годовщину нападения на активистку митингующие символически переименовали улицу в ее честь – на здание областного главка прицепили табличку с новым адресом.

К участникам акции вышел заместитель начальника полиции и заверил, что снимать ее не будут.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Отмечается, что Игорю Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса).

В связи с этим якобы отпали основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В конце апреля Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Срок меры пресечения истек 26 июня. И, как сказал Андрей Лысенко, после этого его не продлевали. По словам представителя ГПУ, в этом нет необходимости, ведь обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого, 31 июля, в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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