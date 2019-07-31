В Днепре убийца патрульных Пугачев пытается обжаловать приговор 2019-07-31T14:57:00+03:00 Днепр Обвиняемый в убийстве двух полицейских подал апелляцию



В Днепре накануне началось рассмотрение апелляции Александра Пугачева, приговоренного к пожизненному заключению за расстрел двух копов на автовокзале Днепра в сентябре 2016 года.

Виновным Пугачев себя не считает. А как только началось заседание суда, сразу же потребовал, чтобы его перенесли. Мол, не успел ознакомиться с материалами дела. Представители прокуратуры, родные и адвокаты погибших патрульных считают, что Пугачев умышленно затягивает процесс. Следующее заседание судьи назначили на 17 сентября.

"Прошу прекратить жестокое обращение, выразившееся в помещении меня в стеклянную кабину в апелляционном суде. Нахождение меня в стеклянной кабине из металла и стекла само по себе является оскорблением", – заявил осужденный Александр Пугачев.

"Обвиняемый к моменту вынесения приговора в суде первой инстанции ознакомился с материалами дела в полном объеме. Сейчас обвиняемый пытается по второму кругу ознакомиться с материалами производства", – заявил прокурор в уголовном производстве Алексей Семенюк.

Напомним, 8 апреля суд Днепра приговорил экс-бойца расформированного "Торнадо "Александра Пугачева к пожизненному заключению за совершение 25 сентября 2016 года убийство патрульных, которые остановили водителя-нарушителя, проехавшего на красный сигнал светофора.

После того, как шофер потребовал его отпустить, а копы отказали, водитель открыл стрельбу. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.

Сам преступник, получив ранение в живот от патрульного, пришел в больницу имени Мечникова, где его в тот же день и задержали. Им оказался экс-боец расформированного подразделения "Торнадо" Александр Пугачев, которого разыскивали за совершение других тяжких преступлений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама