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Голосовали до открытия участка: в Житомирской области на выборах зафиксировали нарушения

Сегодня, 10:33

Некоторые избиратели голосовали без паспортов

Фото: УНИАН
Голосовали до открытия участка: в Житомирской области на выборах зафиксировали нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg Другие регионы Некоторые избиратели голосовали без паспортов

В Житомирской области во время голосования на президентских выборах зафиксировали первые нарушения. Об этом сообщает сайт гражданской сети ОПОРА.

В частности, на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8:00 утра.

"В городе Коростень (ВО №64) на УИК №181280 по ул. Киевская, 4, комиссия дозвола 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация – избиратели спешили на электричку. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам комиссии, однако, его не учли", - говорится в сообщении.

А в Черняховском районе люди голосовали без паспортов.

"В с. Зороков Черняховский р-н на участке №181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов", – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, нарушения, избирательные участки, житомирская область

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