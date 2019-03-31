Голосовали до открытия участка: в Житомирской области на выборах зафиксировали нарушения

Некоторые избиратели голосовали без паспортов

Фото: УНИАН

Голосовали до открытия участка: в Житомирской области на выборах зафиксировали нарушения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06c/54c/5c506c54cc7e5.jpg 2019-03-31T10:33:00+03:00 Другие регионы Некоторые избиратели голосовали без паспортов

В Житомирской области во время голосования на президентских выборах зафиксировали первые нарушения. Об этом сообщает сайт гражданской сети ОПОРА.

В частности, на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8:00 утра.

"В городе Коростень (ВО №64) на УИК №181280 по ул. Киевская, 4, комиссия дозвола 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация – избиратели спешили на электричку. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам комиссии, однако, его не учли", - говорится в сообщении.

А в Черняховском районе люди голосовали без паспортов.

"В с. Зороков Черняховский р-н на участке №181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов", – рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

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Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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