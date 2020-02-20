Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары из-за коронавируса

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Об этом руководитель Кабинета министров написал в своем Telegram.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", – заявил Гончарук.

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Напомним, жители села, в котором расположен медицинский центр Национальной гвардии, заблокировали дороги, требуя не привозить в их регион украинцев и иностранцев, которые прибыли из Китая 20 февраля, несмотря на уверения властей в полной безопасности для местных жителей.

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Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00 и 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новый Санжаров на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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