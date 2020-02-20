Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары из-за коронавируса

20 февраля, 18:47

Премьер возглавит оперативный штаб правительства в Новых Санжарах

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Об этом руководитель Кабинета министров написал в своем Telegram.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", – заявил Гончарук.

Реклама

Напомним, жители села, в котором расположен медицинский центр Национальной гвардии, заблокировали дороги, требуя не привозить в их регион украинцев и иностранцев, которые прибыли из Китая 20 февраля, несмотря на уверения властей в полной безопасности для местных жителей.

В тренде
Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Напомним, что вместе с украинцами и иностранцами на обсервацию будет помещен и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов.

На борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00 и 23:00.

Подробнее о реакции жителей Новый Санжаров на вынужденное соседство с эвакуированными из Китая читайте в материале "Новые Санжары бунтуют из-за угрозы коронавируса: что происходит, фото и видео" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Новые Санжары Полтавская область коронавирус Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
В Николаеве
В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фотоДругие регионы
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...