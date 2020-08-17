"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)

На выездах из города могут поставить блокпосты

Против приезда паломников-хасидов в Умань выступил и мэр города Александр Цебрий. Об этом он заявил во время своего видеообращения в Facebook.

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"Я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блокпостами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщил мэр.

Видео: Facebook, Александр Цебрий

Он отметил, что в Умани до последнего надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош Ха-Шана примут на общегосударственном уровне. Теперь же, так как этого не случилось, местные власти готовы прибегать к решительным мерам.

Кроме того, Цебрий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским и лично объяснить всю опасность ситуации.

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Напомним, ранее против приезда паломников выступил и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

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Отметим, что с подобным заявлением выступили и в Израиле. В частности, директор департамента по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд евреев-паломников в Умань из-за коронавируса.

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