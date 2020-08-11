Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников

В Кабмине заявили о своей обеспокоенности в связи с эпидемией

После заявления мэра Умани Александра Цебрия с призывом ограничить приезд хасидов министр Кабинета министров заявил, что в Черкасской области ожидают прибытия до 10 тысяч паломников.

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"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю – Ред.)", - написал Олег Немчинов.

По его словам, Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел информировать иностранцев об ограничениях, действующих в Украине, а Министерству внутренних дел –обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана.

Кроме того, пограничникам поручили создать памятку пребывания в Украине и раздавать ее при въезде, а также информировать о возможном запрете въезда в случае нарушения карантина.

"Кроме того на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", – добавил Немчинов.

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Стоит напомнить, что ежегодно отпраздновать иудейский Новый год в Умань приезжают тысячи паломников – они собираются на могиле своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии – брацлавского хасидизма.

Напомним, ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что в этом году "прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно", поскольку Израиль находится в "красной" зоне списка МИД, а в самой Украине запрещены массовые мероприятия.

По словам мэра, израильская сторона отнеслась к этому с пониманием.

Стоит отметить, что в прошлом году на празднование иудейского Нового года – Рош ха-Шана прибыло более 30 тысяч паломников-хасидов.

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