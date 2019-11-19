Громады Полтавской области возрождаются благодаря партнерству с добывающими компаниями

В поселках громад утепляют школы и детсады, а также ремонтируют дороги

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Компании, добывающие газ, ежегодно обогащают местные бюджеты на сотни миллионов гривен. Благодаря этому в Украине расцветают новые богатые села и районы.

Больше всего их на Полтавщине. Здесь громады буквально живут на гигантском естественном газовом хранилище. На что тратят средства – изучали "Сегодня".

Наши корреспонденты побывали на репетиции школьного праздника. Ученики отрабатывают один номер за другим.

Гитарист Захар Кульчинский – звезда школьной сцены. Ни один праздник без его номера не проходит. Вспоминает, как тяжело было выступать в холодном зале, – пальцы мерзли.

"Раньше актовый зал был самым холодным помещением в школе. На данный момент это один из самых теплых, очень приятно сейчас находиться", – говорит ученик Полузирского учебно-воспитательного комплекса Захар Кульчинский.

Еще два года назад дети изучали историю в холоде. Приходили в пуховиках на уроки.

"В классе была температура 15-16 градусов. То есть, в классе было относительно прохладно. Сейчас, конечно, поменяли пластиковые окна на всех этажах", – говорит учитель Виктор Горобец.

А еще в школе – новая котельная. Автоматизированная. Работает экономно, а в классах уже – плюс 20 градусов.

В котельной установлены новые газовые котлы. Для отопления учебно-воспитательного комплекса газа используют немного. Ожидается, что новое оборудование будет экономить 30% газа.

В громаде – не только сделали теплее школу.

Здесь провели современный ремонт амбулатории, она оснащена оборудованием, отремонтировали дорог и сделали многое другое.

И все это – благодаря доходам от добычи голубого топлива. Компания ДТЭК Нафтогаз платит немало налогов в местный бюджет, а еще дает деньги на различные социальные проекты. В прошлом году Мачуховская громада получила дополнительно более десять миллионов гривен.

"На следующий год мы планируем часть рентной платы, часть социального партнерства будет использована на ремонт крыши в детских учебных заведениях – это сады, именно на это направлено. Мы хотим развиваться, хотим жить, хотим, чтобы в дальнейшем было партнерство", – говорит председатель Мачуховского сельского совета Валерий Белоконь.

На Полтавщине добывают почти половину всего украинского газа. Ежегодно – больше восьми миллиардов кубометров. Газодобывающие компании оставляют в бюджетах громад часть ренты. За то, что работают на их территории.

"Этот эксперимент не просто себя оправдал, а он выполнил ту основную миссию, для которой он, фактически, и внедрялся. Во всем мире есть проблема с местными общинами и добывающими компаниями, и один из способов – это разделение ренты для того, чтобы местное население чувствовало себя обеспеченным", – говорит народный депутат Украины Ольга Белькова.

В прошлом году бюджет Полтавщины газодобытчики наполнили почти на 700 миллионов гривен.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз с начала года заплатил в бюджеты Полтавской области 53 млн гривен.

Местные громады тратят эти средства на энергоэффективность, развитие медицины и образования.

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